Son dakika haber... Özalp'ta buğday ekili 3 dönümlük tarlada çıkan yangın zarara neden oldu
Son dakika gündem haberi: Van'ın Özalp ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Van'ın Özalp ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dağdeviren Mahallesi yakınlarında bulunan tarım arazilerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş alana yayıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangın, Senar Nigiz'e ait 3 dönümlük buğday tarlasında hasara neden oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı