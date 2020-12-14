Son dakika haber | Öz Taşıma-İş Sendikası, üyelerine ferdi kaza sigortası yaptırdı
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Son dakika haber | Öz Taşıma-İş Sendikası, üyelerine ferdi kaza sigortası yaptırdı

14.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:23
Son dakika haber | Öz Taşıma-İş Sendikası, üyelerine ferdi kaza sigortası yaptırdı

Son dakika haberler... Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkan Mustafa Toruntay, tüm üyelerine ferdi kaza sigortası yaptırdıklarını bildirdi.

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkan Mustafa Toruntay, tüm üyelerine ferdi kaza sigortası yaptırdıklarını bildirdi.

Toruntay, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal sendikacılık konusunda öncülük etmeye devam ettiklerini belirtti.

Öz Taşıma-İş'in 22 bine yakın üyesiyle büyük ve güçlü bir aile olduğunu aktaran Toruntay, üyelerinin ekonomik ve sosyal haklarını daha ileriye taşımak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurguladı.

Bu kapsamda yeni dönemde de tüm üyelerine ferdi kaza sigortası yaptırdıklarını kaydeden Toruntay, şu bilgileri verdi:

"Sigorta bedelinin tamamı sendikamızca karşılandı. İyi günlerinde de kötü günlerinde de üyelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Her bir üyemiz bizim için çok kıymetli. Hiçbir zaman sadece toplu iş sözleşmesi imzalayan bir sendika olmadık. Her zaman sosyal sendikacılığı ön planda tuttuk. Bundan sonra da sosyal sendikacılık anlayışıyla üyelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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