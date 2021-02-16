Son dakika haber! Öz Sağlık-İş 185 bin üyesine 60'ar bin liralık ferdi kaza sigortası yaptıracak

Son dakika gündem haberine göre Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz Sağlık-İş) sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemeden faydalandırılmayan sağlık ve sosyal hizmet işçilerini ferdi kaza sigortası kapsamına alıyor.

Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz Sağlık-İş) sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemeden faydalandırılmayan sağlık ve sosyal hizmet işçilerini ferdi kaza sigortası kapsamına alıyor.

Genel Başkan Devlet Sert, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını koşullarında tüm sağlık çalışanlarının canları pahasına mücadele ortaya koyduğunu vurguladı.

Sert, "Sendika olarak aldığımız bir kararla 185 bin sağlık ve sosyal hizmet işçisi üyemizi ferdi kaza sigortası kapsamına alıyoruz. Kapsam her bir üyemiz için 60 bin lira değerindedir. Emeklerinin karşılığı olan ek ödemede yapılan ayrımı telafi etmeye yetmeyebilir ancak üyelerimizi ve emeklerini çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hiçbir üyenin ve ailesinin kötü gün yaşamamasını arzuladıklarını kaydeden Sert, eşitliğe aykırı uygulamalar karşısında, üyelerine verdikleri kıymetin anlaşılması adına önemsedikleri bir hizmeti hayata geçirdiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak