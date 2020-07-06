Son dakika haber | Oyuncu Şoray Uzun, temsili Nasreddin Hoca olmayı sevdi
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Son dakika haber | Oyuncu Şoray Uzun, temsili Nasreddin Hoca olmayı sevdi

Gelen son dakika haberine göre Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen şenlikte temsili Nasreddin Hoca olan Seksenler dizisinin Ahmet'i oyuncu Şoray Uzun, ne zaman Nasreddin Hoca kıyafeti giyse garip bir heyecan duyduğunu söyledi.

Son dakika haber | Oyuncu Şoray Uzun, temsili Nasreddin Hoca olmayı sevdi
06.07.2020 14:59 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:03

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen şenlikte temsili Nasreddin Hoca olan Seksenler dizisinin Ahmet'i oyuncu Şoray Uzun, ne zaman Nasreddin Hoca kıyafeti giyse garip bir heyecan duyduğunu söyledi. Şoray Uzun, pandemi sürecinde Ev Yapımı diye 13 bölüm TRT'de yayınlanan bir dizide yer aldıklarını belirterek, "Bu da dünya televizyonlarında bir ilk oldu. Oyuncuların tamamen evde kendi imkanlarıyla yaptığı ilk dizi oldu" dedi.

Oyuncu Şoray Uzun, Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 61. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği'nde temsili Nasreddin Hoca oldu. Geçen yıl düzenlenen şenliğin 60'ncısında da temsili Nasreddin Hoca görevini üstlenen Uzun, ne zaman temsili Nasreddin Hoca kıyafeti giyerse giysin garip bir heyecan duyduğunu söyledi. Şoray Uzun, temsili Nasreddin Hoca olarak yine eşeğine ters bindi ardından heybesinden hediye dağıttı. Her yıl heybeden etrafa şeker atılırken, bu yıl temsili hoca Şoray Uzun, heybeden maske ve dezenfektan dağıttı. Şoray Uzun, hoca kıyafetiyle vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, çocuklarla ilgilendi.

"Ne zaman Nasreddin Hoca olsam büyük bir heyecan duyuyorum"

Aslında 1989 yılından beri profesyonel olarak bu işi yaptığını ifade eden Uzun, "Fakat ne zaman Nasreddin Hoca olsam büyük bir heyecan duyuyorum. Herhalde kan bağı olduğu olduğumuzdan dolayı. Yani bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey değil. Fakat biz 6 kuşak önceden Konya Akşehirliyiz. Benim rahmetli Ahmet dedem Konya Akşehir'den Rusçuk Sancağına gitmiş. Hatta orada kurduğu köyün adını Hoca Nasreddin Köyü yapmış. Sonra Todor Jivkov köyün ismini değiştirmiş, Bisertsi oluyor. Şu an Razgrad'a bağlı Romanya sınırında Silistre'ye yakın Razgrad'a bağlı Bisertsi köyünün aslı Konya Akşehir'den giden Ahmet dedemin, ki Osmanlı'da Çavuş, Çavuş ama bildiğimiz rütbe anlamında değil. Oranın atanmışı, hani illerde vali olur, ilçelerde kaymakam olur, nahiyelerde de çavuşlar olurdu eskiden Osmanlı döneminde. Kaybettiği tampon bölgelere de Karamanoğlu Beyliğinden zatları yerleştirirdi Osmanlı Devleti. Bizim Ahmet dede bu sebeple Razgrad'a gidiyor, daha doğrusu Rusçuk Sancağına gidiyor Hoca Nasreddin Köyünü kuruyor. Dolayısıyla bir torun dede ilişkisi de var Hoca Nasreddin ile heyecanım ondandır" dedi.

"Bu, hayatımda sanıyorum 7'nci Nasreddin Hoca olmam"

Şoray Uzun şöyle devam etti:

"Bu, hayatımda, okuldaki müsamereleri saymadım ama sanıyorum 7'nci Nasreddin Hoca olmam. Gündüz kuşak programı yaparken bir Nasreddin Hoca oldum, gezi programı yaparken iki kez Nasreddin Hoca oldum. Yine bir skeçte Nasreddin Hoca oldum. Geçen sene, ki çok büyük bir onurdur, hayatımda unutamadığım anlardan bir tanesidir, hayatımda ilk defa şenliklerde Hoca Nasreddin oldum. 60. yıla denk geldi, bu sene 61'ncisi gene bana nasip oldu, bu görev bana tevdi edildi, bunun gururunu yaşıyorum."

"Pandemide, cep telefonlarımızda evlerimizde bir sitkom çektik"

Seksenler dizisinin Ahmet'i oyuncu Şoray Uzun, pandemi sürecinde yaptıklarını anlatarak, "Pandemide Seksenler dizisini çekemedik. Birol Güven bir televizyon dahisi, şöyle bir fikir geliştirdi; evden çekip gönderdik. Cep telefonlarımızda evlerimizde bir sitkom çektik. Kendi eşlerimiz, çocuklarımız, ailelerimiz oynadı. Senaryolara biz dahil olduk. Hatta hanım setçi oldu, büyük oğlum ışıkçı oldu, ortanca oğlum kameraman oldu, en ufak da bütün çekimi bozdu. Ev Yapımı diye 13 bölüm devlet televizyonunda yayınlanan bir dizide yer aldık. Bu da dünya televizyonlarında bir ilk oldu. Oyuncuların tamamen evde kendi imkanlarıyla yaptığı ilk dizi oldu" diye konuştu. - KONYA

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Kaynak: İHA

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