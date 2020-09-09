Son dakika haber: Oyuncu Halil Kumova, film çekimi için bulunduğu Malatya'da hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Oyuncu Halil Kumova, film çekimi için bulunduğu Malatya'da hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova, bir film çekimi için bulunduğu Malatya'da rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika haber: Oyuncu Halil Kumova, film çekimi için bulunduğu Malatya'da hayatını kaybetti
09.09.2020 21:55 | Son Güncelleme: 09.09.2020 21:58

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova, bir film çekimi için bulunduğu Malatya'da rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesinde çekimleri süren "Zalo" adlı sinema filminin oyuncularından Halil Kumova (64), sette rahatsızlandı.

Görevliler tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kumova, kurtarılamadı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Donald Trump Angela Merkel Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ferhat Göçer Deniz Akkaya Okan Bayülgen Ozan Çolakoğlu
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ricardo Quaresma
Daha Fazla Milli İzmir Antalya Jandarma
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Oyuncu Halil Kumova, film çekimi için bulunduğu Malatya'da hayatını kaybetti - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 22:01:46. #1.15#
title