Son dakika haber... Oturduğu apartmanda 'kimsin' diye sorduğu kurye tarafından öldürüldü

FATİH, İSTANBUL (DHA) - DÜZCE'de kurye Mert Ç., sipariş götürdüğü apartmandan çıkarken karşılaştığı, kendisine kim olduğunu soran Fatih Beşiroğlu'nu çıkan tartışmada bıçaklayıp öldürdü.

Olay, gece yarısı sıralarında Aziziye Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Gaziantep Caddesi'ndeki bir tavuk restoranında kurye olarak çalışan Mert Ç., sipariş götürdüğü binadan çıkarken Fatih Beşiroğlu ile karşılaştı. Apartmanda oturan Beşiroğlu, Mert Ç.'ye kim olduğunu ve binaya neden geldiğini sorunca tartışma çıktı. Mert Ç., yanındaki bıçağı çekti, Fatih Beşiroğlu'nu yaralayarak motosikletini bırakıp yaya olarak kaçtı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Mert Ç.'yi Kent Park içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Mert Ç.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Son Dakika Haberleri

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