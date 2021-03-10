Son dakika haberi! Otoyolda ölüme meydan okudular
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Son dakika haberi! Otoyolda ölüme meydan okudular

10.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:55

Son dakika haber: Otoyolda ölüme meydan okudular Gençlerin bisiklet üstüne yatarak yaptıkları tehlikeli yolculuk yürekleri ağızlara getirdi Gaziantep'te, bir grup bisikletlinin otoyol üzerindeki tehlikeli yolculuğu vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Otoyolda ölüme meydan okudular

Gençlerin bisiklet üstüne yatarak yaptıkları tehlikeli yolculuk yürekleri ağızlara getirdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, bir grup bisikletlinin otoyol üzerindeki tehlikeli yolculuğu vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu üzerinde bir araya gelen bisikletçiler yanlarından hızla geçen araçları aldırmadan bisikletin üstüne yatarak sürdüler. Adeta ölüme meydan okuyan gençlerin bu tehlike dolu anları ise çevredeki vatandaşlar cep telefonu ve fotoğraf makineleri ile kaydedildi.

Sağından, solundan hızla geçen araçları aldırmadan karayolunda ilerleyen bisikletçilerin ölüme meydan okudukları yolculuklarının nerede sonlandığı bilinmezken araç sürücüler ise gençlere korna çalarak tepki gösterdi.

Son dakika haberi! Otoyolda ölüme meydan okudular
Son dakika haberi! Otoyolda ölüme meydan okudular
Son dakika haberi! Otoyolda ölüme meydan okudular
Son dakika haberi! Otoyolda ölüme meydan okudular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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