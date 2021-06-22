Son Dakika | Otoyol tünelinde otomobilin hurdaya döndüğü kazada iki sürücü yara almadan kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Otoyol tünelinde otomobilin hurdaya döndüğü kazada iki sürücü yara almadan kurtuldu

Son Dakika | Otoyol tünelinde otomobilin hurdaya döndüğü kazada iki sürücü yara almadan kurtuldu
Anadolu Ajansı / Musa Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda trafik kazası meydana geldi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda trafik kazası meydana geldi.

Bursa'dan İstanbul istikametine seyreden D.D.Ö. (27) idaresindeki 34 JR 2704 plakalı otomobil, Orhangazi Tüneli'nde kontrolden çıkarak aynı yönde giden M.D'nin (46) kullandığı 10 AAK 662 plakalı kamyona arkasından çarptı.

Tavanı parçalanarak hurdaya dönen otomobil ile lastiklerinden biri fırlayan kamyonun sürücüleri kazayı yara almadan atlattı.

Olay nedeniyle tünelde trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ile trafik normale döndü.

Son Dakika | Otoyol tünelinde otomobilin hurdaya döndüğü kazada iki sürücü yara almadan kurtuldu
Son Dakika | Otoyol tünelinde otomobilin hurdaya döndüğü kazada iki sürücü yara almadan kurtuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

Şair ve yazar Orhan Seyfi Şirin vefat etti
Şair ve yazar Orhan Seyfi Şirin vefat etti
'Kuryeyi zorla alıkoyma' davası sonuçlandı! İş insanı İpek Hattat ceza almadı
"Kuryeyi zorla alıkoyma" davası sonuçlandı! İş insanı İpek Hattat ceza almadı
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Deniz Poyraz Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emel Sayın Seda Sayan Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Mert Müldür Burak Elmas Fatih Terim Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Otoyol tünelinde otomobilin hurdaya döndüğü kazada iki sürücü yara almadan kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 12:17:46. #1.14#

title