Son dakika haber... Otoparktaki personel odasında sobadan yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Otoparktaki personel odasında sobadan yangın çıktı

19.12.2020 18:00 | Son Güncelleme: 19.12.2020 18:05
Son dakika haber... Otoparktaki personel odasında sobadan yangın çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'deki bir açık otoparkın personel odasında, kömür sobasından sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu.

İZMİR'deki bir açık otoparkın personel odasında, kömür sobasından sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Eşyaların küle dödüğü yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konak ilçesi Turgut Reis Mahallesi'ndeki açık otoparkta bulunan personel odasında, bugün saat 16.30 sıralarında, kömür sobasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Otopark bekçisinin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Personel odasındaki eşyalar kullanılmaz hale geldi.  


Son dakika haber... Otoparktaki personel odasında sobadan yangın çıktı
Son dakika haber... Otoparktaki personel odasında sobadan yangın çıktı
Son dakika haber... Otoparktaki personel odasında sobadan yangın çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Arto Hadise İrem Derici Nilgün Belgün
Spor Okan Buruk Çağdaş Atan Burak Yılmaz Ümit Şamiloğlu Mauricio Lemos
Tüm Haberler Samsun Gaziantep Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Otoparktaki personel odasında sobadan yangın çıktı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 18:08:03. #1.15#
title