Son dakika! Otoparkta hurda halindeki 6 kamyonet alev alev yandı
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Son dakika! Otoparkta hurda halindeki 6 kamyonet alev alev yandı

Son dakika gelişmesine göre FATİH'te gece saatlerinde bir otoparkta Fatih Belediyesi'nin kullanmadığı hurda kamyonetlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Son dakika! Otoparkta hurda halindeki 6 kamyonet alev alev yandı
20.09.2020 08:04 | Son Güncelleme: 20.09.2020 08:13
FATİH'te gece saatlerinde bir otoparkta Fatih Belediyesi'nin kullanmadığı hurda kamyonetlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kamyonetlere müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası hurda halindeki 6 kamyonet tamamen yandı. 

Yangın Fatih, Aksaray Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir otoparkta Fatih Belediyesi'nin kullanmadığı hurda halindeki kamyonetlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede 6 kamyonete de sıçradı. Çevredeki vatandaşlar otoparktan alevlerin yükseldiğini görünce durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kamyonetlere müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yanan hurda kamyonetler söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken 6 araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangın sonrası olay yerinde çalışma yaptı.  İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

- İstanbul

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Kaynak: DHA

DHA Editörü - Soner HASIRCIOĞLU
Soner HASIRCIOĞLU
DHA Editörü
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