Son dakika haber | Otomobille servis minibüsü çarpıştı: 10 yaralı
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Son dakika haber | Otomobille servis minibüsü çarpıştı: 10 yaralı

Son dakika güncel haberi... Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

07.06.2020 02:13 | Son Güncelleme: 07.06.2020 02:17

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Çorlu ilçesinden Çerkezköy istikametine seyir halinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 TS 007 plakalı otomobil ile Veliköy istikametinden gelen Reşat Okur yönetimindeki 59 S 2725 plakalı servis minibüsü, Veliköy Mahallesi'nde çarpıştı.

Kaza sonucu devrilen minibüsteki 10 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Bu arada otomobilin sürücüsünün kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Son dakika haber | Otomobille servis minibüsü çarpıştı: 10 yaralı

Kaynak: AA

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