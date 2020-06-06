Son dakika haber! Otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti Son dakika haberine göre Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza, Gülcihan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Samet Öcal (31) kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA