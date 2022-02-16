Son dakika haber... Otomobille arkadaşlarına çarpan sürücüye saldırdılar; o anlar kamerada

DİYARBAKIR'da, okuldan çıkan öğrenci, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Öğrenciye yoldan geçen ambulansta müdahale edilirken, arkadaşları da sürücüye saldırdı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıkan erkek öğrenciye, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Öğrenci, çarpmanın etkisiyle caddeye savrulurken, yaralandı. Bu sırada kaza yerinden geçen ambulansın sağlık görevlileri, yaralı çocuğa ilk müdahalede bulundu. Öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılırken, arkadaşları da otomobil sürücüsüne saldırdı. Yaralı öğrencinin arkadaşları, daha sonra tepki gösterdikleri sürücü ile aynı otomobille hastaneye gitti.