Son dakika haber | Otomobiliyle polisten kaçan şüpheli yolda yürüyen çocuğa çarptı
Son dakika haberleri... Hatay'da, polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan şüphelinin, 11 yaşındaki çocuğa çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
07.08.2020 17:11 | Son Güncelleme: 07.08.2020 17:24
Hatay'da, polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan şüphelinin, 11 yaşındaki çocuğa çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yunus timleri, 30 suçtan kaydı bulunan Ö.A'yı merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde durdurmaya çalıştı.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçmaya başlayan Ö.A, ailesiyle yolda yürüyen 11 yaşındaki Esma İbrahim'e çarptı.
Kaçmayı sürdüren Ö.A, ekiplerin takibi sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde bir miktar esrar ele geçirildi.
Öte yandan, zanlının 11 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Kaynak: AA