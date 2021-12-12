Son dakika haber... Otomobiliyle konteyner kafeye çarparak hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haber... Otomobiliyle konteyner kafeye çarparak hayatını kaybetti

Son dakika haber... Otomobiliyle konteyner kafeye çarparak hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İZMİR'in Çeşme ilçesinde bir inşaat ve turizm şirketinde yönetici olan Mehmet Kün (40), otomobiliyle konteyner kafeye çarptığı kazada hayatını kaybetti.

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesinde bir inşaat ve turizm şirketinde yönetici olan  Mehmet Kün (40), otomobiliyle konteyner kafeye çarptığı kazada hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Kunyapı İnşaat ve Turizm'in yöneticisi 2 çocuk babası Mehmet Kün yönetimindeki BI E 9999 Almanya plakalı otomobil, yağmurdan kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kün'ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki hizmete kapalı olan konteyner kafeye çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Kün, yaşamını yitirdi. Mehmet Kün'ün cenazesi, olay yeri incelemesi sonrası morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- İzmir
Son dakika haber... Otomobiliyle konteyner kafeye çarparak hayatını kaybetti

Son dakika haber... Otomobiliyle konteyner kafeye çarparak hayatını kaybetti

Son dakika haber... Otomobiliyle konteyner kafeye çarparak hayatını kaybetti

Son dakika haber... Otomobiliyle konteyner kafeye çarparak hayatını kaybetti

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Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Son Dakika Haberleri

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