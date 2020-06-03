Son dakika haber | Otomobilin yoldan çıkarak bariyere çarpması kameraya yansıdı - DÜZCE Son dakika haberine göre Anadolu Otoyolu'nun Gerede geçişinde kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması araç kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Otoyolu'nun Gerede geçişinde kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması araç kamerasınca kaydedildi.

Otoyolun İstanbul istikametinde ilerleyen bir otomobil, yağışın da etkisiyle yoldan çıkarak refüjdeki bariyerlere çaptı.

Kaza, bölgede seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hızla ilerleyen otomobilin yağışın da etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlerlere çarpması yer alıyor.

Kayıtlarda ayrıca sürücünün kaza sonrası kendi imkanlarıyla otomobilden çıktığı da görülüyor.

Kaynak: AA