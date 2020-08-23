Son dakika haber: Otomobilin üzerine uçtuğu kayık sahibi saniyelerle ölümden döndü
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Son dakika haber: Otomobilin üzerine uçtuğu kayık sahibi saniyelerle ölümden döndü

Bir son dakika haberine göre Otomobilin üzerine uçtuğu kayık sahibi saniyelerle ölümden döndü -Film sahnelerini aratmayacak kaza, yoldan çıkan otomobil kayığın üzerine uçtu -Kayık olası bir faciayı önledi, araç içerisindeki 2 sağlık personeli kazayı burunları bile kanamadan atlattı -Üzerine gelen otomobili görüp suya...

23.08.2020 17:46 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:52

Otomobilin üzerine uçtuğu kayık sahibi saniyelerle ölümden döndü

-Film sahnelerini aratmayacak kaza, yoldan çıkan otomobil kayığın üzerine uçtu

-Kayık olası bir faciayı önledi, araç içerisindeki 2 sağlık personeli kazayı burunları bile kanamadan atlattı

-Üzerine gelen otomobili görüp suya atlayarak hayatta kalan kayık sahibi Şinasi Gökmen:

-"Kafayı kaldırdığımda üzerimde araba gördüm son anda can havli ile kendimi suya atabildim"

-Kazada teknesi zarar gören Sabri Çolakoğlu:

-"Kayık olmasaydı muhtemelen şu anda hayatta olmayacaklardı"

SAKARYA - Sakarya-Düzce sınırı Melen Ağzı köprüsü mevkiinde kontrolden çıkan otomobilin Melen Çayı'nda bulunan bir kayığın üzerine uçması sonucu meydana gelen ve kayık sahibinin kendini son anda suya atarak canını kurtardığı kaza adeta film sahnelerini aratmadı. Kayık sahibi Şinasi, Gökmen "Kayığımı iskeleye bağlarken bir acı fren sesi geldi. Halatı bırakıp kafayı kaldırdığımda üzerimde araba gördüm son anda can havli ile kendimi suya atabildim" dedi.

Olay, Sakarya-Düzce sınırı Melen Ağzı köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melen Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü bölgede Kocaali istikametinden Akçakoca istikametine doğru seyir halinde olan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 LJ 1076 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil karada bulunan bir tekneye çarparak Melen Çayı'na uçtu. Araç, o esnada kayığını köprünün altında bulunan iskeleye bağlamaya çalışan Şinasi Gökmen'in, kayığının üzerine düştü.

Saniyeler ile ölümden döndü

Kayığını iskeleye bağlamaya çalışan Şinasi Gökmen saniyeler ile ölümden döndü. Fren sesini duyarak kafasını çeviren ve üzerine otomobilin geldiğini görerek panikle kendini suya atan kayık sahibi son anda kurtuldu. Otomobilde bulunan B.A. ile S.Ç. isimli kadınların sağlık personeli olduğu öğrenilirken, şans eseri ölen veya yaralananın olmadığı kazada araç, tekne ve kayıkta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Burunları bile kanamadan kurtarıldılar

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayı gören ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen çevredeki vatandaşların da yardımıyla, B.A. ve S.Ç. isimli iki kadın otomobil içerisinden çıkartıldı. Bölgeye tedbir amaçlı gelen sağlık ekipleri kazaya karışan kişilerin sağlık durumlarının iyi olması üzerine olay yerinden ayrıldı.

Kayık olası bir faciayı önledi

Kaza esnasında bölgede bulunan kayık olası bir facianın önüne geçti. Kayığa çarparak duran otomobil, suya batmaktan son anda kurtuldu. Adeta film sahnelerini aratmayacak kaza anını anlatan tekne sahibi Şinasi Gökmen, "Kayığımı iskeleye bağlarken bir acı fren sesi geldi. Halatı bırakıp kafayı kaldırdığımda üzerimde araba gördüm son anda can havli ile kendimi suya atabildim. Direk suya atlayarak canımı kurtardım. Araba iskeleye çarpıp parçalayarak, kayığımın üzerine düştü. Kayığım da parçalandı kullanamaz hale geldi. Kayığım olmasa burada araç suya düşecekti, Allah kurtardı yoksa bu sudan mümkün değil kapıları açıp çıkaramazdık onları. Onlarında benimde verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Şoku atlatır atlatmaz araçtakilere yardım için tekrar kayığa yöneldim

Meydana gelen olayın şokunu atlatır atlatmaz kazazede iki kadının yardımına koştuklarını aktaran Gökmen, "Sonrasında ben olayın şokunu atlatır atlatmaz araçtakilerin durumuna bakmak için tekrar kayığa doğru yöneldim, bayanın biri sağ tarafta oturuyordu diğeri de direksiyondaydı. Hemen sağ tarafta oturanı çıkartıp iskeledeki arkadaşlara teslim ettim. Diğer arkadaşım Faruk ise şoförün çıkmasına yardımcı oldu ve ikisini de hiç yaralanmadan araçtan dışarıya aldık. Daha sonrasında aracı vinç ile kaldırarak çıkardılar. Kazada iki kişinin de hiç burunları bile kanamadan çıkarttık araçtan. Tabiri caizse kayık hayatlarını, ben kendilerini kurtarmış oldum. Yani kendi canımı kurtardıktan sonra tekrar ne olduğuna bakmadan, aldırmadan bir daha suya atlayıp tekrar aracın yanına gelerek araçtan kendilerini Faruk arkadaşım ile beraber ikimiz birlikte çıkarttık" diye konuştu.

Kayık olmasaydı muhtemelen şuanda hayatta olmayacaklardı

Teknesi zarar gören Sabri Çolakoğlu ise, "Teknemi karaya çektim bakımı için. Zımpara yapıyordum, eve gittim ve daha sonrasında arkadaşlar aradı teknenin üzerinden araba geçtiğini ve teknenin parçalandığını söylediler. Geldiğim zaman zaten halimiz bu, paramparça bir durumdayız. Öncesinde benim teknemin üzerinden geçerek daha sonrasında Şinasi arkadaşımızın kayığının üzerine düştü. ve zaten o kayık olmasaydı muhtemelen şuanda hayatta olmayacaklardı" şeklinde konuştu.

Kaza sonrasında otomobil vinç yardımıyla bulunduğu bölgeden çıkartılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Son dakika haber: Otomobilin üzerine uçtuğu kayık sahibi saniyelerle ölümden döndü

Kaynak: İHA

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