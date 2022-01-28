Son dakika haber... Otomobilin üzerine düşen kar tavanı çökertti: O anlar kamerada - Haberler
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Son dakika haber... Otomobilin üzerine düşen kar tavanı çökertti: O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre Otomobilin üzerine düşen kar tavanı çökertti: O anlar kamerada Yoldan geçen bir kız kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu Hasar gören araç havadan görüntülendi Arnavutköy'de bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Otomobilin üzerine düşen kar tavanı çökertti: O anlar kamerada

Yoldan geçen bir kız kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Hasar gören araç havadan görüntülendi

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Aracın tavanı çökerken, yoldan geçen kızın kar kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Olay Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Bir binanın önünde park halinde bulunun otomobilin üzerine çatıdan büyük bir kar yığını düştü. O sırada aracın yanından geçen bir kızdan kar yığınını altında kalmaktan son anda kurtuldu. Tavanı çöken araç kullanılmaz hale gelirken, o anlar kameraya yansıdı. Öte yandan hasar gören araçlar havadan görüntülendi.

Aracın oğluna ait olduğunu söyleyen İbrahim Gül, "Öğlen namazına gittim geldim. Kar çatıdan düşmüş. Baktım araba pert olmuş. Oğlum yazın almıştı. Yeni yaptırmıştı. Oğlan satacağım diyordu" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... Otomobilin üzerine düşen kar tavanı çökertti: O anlar kamerada

Son dakika haber... Otomobilin üzerine düşen kar tavanı çökertti: O anlar kamerada

Son dakika haber... Otomobilin üzerine düşen kar tavanı çökertti: O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

Tragger, kar, 3. Sayfa, Haber

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