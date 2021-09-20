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Otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Elazığ'da seyir halindeki otomobilin bagajı üzerine oturarak giden genç yürekleri ağza getirdi.

- Elazığ'da seyir halindeki otomobilin bagajı üzerine oturarak giden genç yürekleri ağza getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Vali Fahri Bey Caddesi'nde seyir halindeki 31 PH 505 plakalı otomobilin bagajı üzerinde bir gencin yolculuk yaptığını görenler şaşkınlık yaşadı. Tehlikeli yolculuk başka bir otomobilin araç kamerasına ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir süre trafikte ilerleyen otomobil, ardından Kültür Park'ın önüne park etti. Bagaja oturarak ilerleyen genç kendisini çekenlere el sallarken, vurdumduymaz hareketi pes dedirtti.

(Kamil Can Kılıç/İHA)

Otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
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Haber: Otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada - Haberler
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