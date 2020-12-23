Son dakika! Otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika! Otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti

23.12.2020 23:20 | Son Güncelleme: 23.12.2020 23:27

Son dakika haberine göre Otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti Silivri-Çerkezköy yolunda kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada ağır yaralanan 5 kişiden 2'si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Silivri-Çerkezköy yolunda kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada ağır yaralanan 5 kişiden 2'si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Silivri-Çerkezköy yolu üzeri Çeltik Mahallesi mevkiinde meydana gelmiş, 34 BTT 554 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçmuştu. Kaza sonrasında araç içerisinde bulunan O.S., D.S., B.K., N.T. ve 3 aylık bebek İ.H.K. ağır yaralı olarak Çerkezköy ve Silivri'de bulunan hastanelere kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Nurcan T. ve Oğuz S. yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

(YE-FY-ÖZ-Y)

Son dakika! Otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika! Otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika! Otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika! Otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER

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