Son dakika haber | OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE GİREN KEDİ, ÖN CAMDAKİ NOTLA KURTULDU
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Son dakika haber | OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE GİREN KEDİ, ÖN CAMDAKİ NOTLA KURTULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre OSMANİYE'de park halindeki bir otomobilin kaputunun içinden kedi sesi duyan İsmail Biçici, ön camına 'Kaputta kedi var' yazılı not bıraktı.

OSMANİYE'de park halindeki bir otomobilin kaputunun içinden kedi sesi duyan İsmail Biçici, ön camına 'Kaputta kedi var' yazılı not bıraktı. Notu fark eden otomobil sürücüsü Tarık Gedik, motor bölümündeki yavru kediyi kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ve vatandaşların çabasıyla bulunduğu yerden çıkarılan kedi, doğaya bırakıldı.

Hacı Osmanlı Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde park halinde bulunan otomobilin kaputuna kedi girdi. Markete gitmek için evinden çıkan İsmail Biçici, otomobilin kaputundan gelen kedi sesi üzerine duyarsız kalmayarak, 'Kaputta kedi var' notu yazıp ön camına bıraktı.

Aracının başına geldiğinde yazıyı fark eden otomobil sürücüsü Tarık Gedik notu görüp, ilk önce kendi imkanları ile motor kısmındaki kediyi çıkartmak istedi. Uzun süren uğraşın ardından başarılı olamayan Gedik, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Bahçeye gelen itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşların da desteğiyle yavru kediyi yaklaşık bir saat süren çalışmayla bulunduğu yerden çıkarttı. Daha sonra park halindeki başka bir aracın kaputuna giren yavru kedi, bulunduğu yerden kolaylıkla kurtarılıp doğaya bırakıldı.

Kediyi çıkarmak için yaklaşık bir saat uğraştıklarını ifade eden araç sahibi Tarık Gedik, 'Kendi imkanlarımızla çıkartamayınca itfaiyeyi aramak zorunda kaldık. Komşum İsmail ağabey de yardımcı oldu. İtfaiye ekipleri ile birlikte arabadan kediyi çıkartmış olduk. Çok masraflı bir iş olmadan kedimizi kurtardık" diye konuştu.

'ZARAR GÖRMESİN DİYE NOT BIRAKTIM'

Kedinin zarar görmemesi için not bıraktığını anlatan İsmail Biçici ise şöyle konuştu:

'Sabah markete giderken arabanın içinden ses geldiğini duydum. Arabayı hareket ettirirler bir sıkıntı olur diye bir kağıt parçasına not yazdım. Marketten döndüğümde itfaiye gelmiş kediyi çıkartmaya uğraşıyorlardı. Ben de yardımcı oldum hep beraber sağ salim çıkarttık yavruyu.?

Son dakika haber | OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE GİREN KEDİ, ÖN CAMDAKİ NOTLA KURTULDU
Son dakika haber | OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE GİREN KEDİ, ÖN CAMDAKİ NOTLA KURTULDU
Son dakika haber | OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE GİREN KEDİ, ÖN CAMDAKİ NOTLA KURTULDU
Son dakika haber | OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE GİREN KEDİ, ÖN CAMDAKİ NOTLA KURTULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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