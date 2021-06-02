Son dakika haber! Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber! Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Giresun'da Şebinkarahisar-Şuşehri karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Giresun'da Şebinkarahisar-Şuşehri karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adem C. yönetimindeki 34 PHV 58 otomobil Şebinkarahisar-Şuşehri karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 4 yaşındaki Zafer Ceylan'a çarptı. Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Zafer Ceylan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekiplerince sürücü gözaltına alınırken, çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. - GİRESUN

Son dakika haber! Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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