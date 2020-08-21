Son dakika haber | Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti Son dakika 3. sayfa haberi: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yakut mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde H.U.'nun sürücüsü olduğu 38 HG 908 plakalı otomobil, 9 yaşındaki S.Ö.'ye çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulans tarafından hastaneye kaldırılan S.Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili sormuşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA