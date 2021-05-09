Son dakika haber... OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK, AĞIR YARALANDI
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Son dakika haber... OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK, AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... BURSA'da geri manevra yapan otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Mustafa E. (3), ağır yaralandı.

BURSA'da geri manevra yapan otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Mustafa E. (3), ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi Kalburt mevkiinde meydana geldi. Osman E.?nin (34) kullandığı 41 AFG 649 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı sırada Suriye uyruklu Mustafa E.?ye çarptı. Çığlık sesi üzerine Osman E., otomobili durdururken, Mustafa E. ağır yaralandı. Osman E., yaralı çocuğu otomobiline alarak, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Mustafa E., daha sonra ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber... OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK, AĞIR YARALANDI
Son dakika haber... OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK, AĞIR YARALANDI
Son dakika haber... OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK, AĞIR YARALANDI
Son dakika haber... OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK, AĞIR YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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