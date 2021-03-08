Son dakika haber: Otomobilin ateşe verildiği anlar güvenlik kamerasında
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Son dakika haber: Otomobilin ateşe verildiği anlar güvenlik kamerasında

08.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:07
Son dakika haber: Otomobilin ateşe verildiği anlar güvenlik kamerasında

Son dakika haber... ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, park halindeki otomobilin kundaklanma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, park halindeki otomobilin kundaklanma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta Çarşamba günü Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki Mahmut Talantemur'a ait 63 ACF 535 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi tarafında üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, otomobilin yandığı görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Otomobilde maddi zarar gelirken, polis ekipleri kamera kayıtlarından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika haber: Otomobilin ateşe verildiği anlar güvenlik kamerasında
Son dakika haber: Otomobilin ateşe verildiği anlar güvenlik kamerasında
Son dakika haber: Otomobilin ateşe verildiği anlar güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN

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