Son dakika haber! Otomobili sahibinin önünde çalmaya kalktı, kaza yapınca yakalanıp dayak yedi

Son dakika haberine göre Rusya'da sahibinin önünde otomobili çalmaya çalışan soyguncu, birkaç metre ileride kaza yaptı.

Rusya'da sahibinin önünde otomobili çalmaya çalışan soyguncu, birkaç metre ileride kaza yaptı. Sürücü ve beraberindeki kişiler, soyguncuyu araçtan indirerek dayak attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Rusya'da otomobil hırsızlığı girişimi dayakla bitti. Başkent Moskova'da otomobil sürücüsü, aracıyla yolda durdu ve iniş yaparak yol kenarında park halindeki bir kamyonun arkasındaki kişilerle konuşmaya başladı. O sırada boş otomobile yaklaşan soyguncu, hızlıca otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Birkaç metre ileride kontrolü kaybeden soyguncu, kaza yaptı. O sırada otomobilin peşinden koşan sahibi ve yanındaki kişiler, soyguncuyu araçtan indirerek dövdü. Olay yerine gelen polis, soyguncuyu gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı