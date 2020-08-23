Son dakika haber... Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı Son dakika habere göre İZMİR'in Buca ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde yaptığı aramada, 400 gram metamfetamin ve bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi.

İZMİR'in Buca ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde yaptığı aramada, 400 gram metamfetamin ve bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

Buca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, perşembe günü saat 01.30 sıralarında, bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 400 gram metamfetamin, bir miktar bonzai maddesi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller bulundu. Bunun üzerine ekipler, otomobildeki 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.Z., U.K., S.U., I.N.C. ve D.İ. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA