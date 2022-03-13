OTOMOBİLDE ESRARA 3 GÖZALTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OTOMOBİLDE ESRARA 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
OTOMOBİLDE ESRARA 3 GÖZALTI

TUNCELİ'de durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, 1 kilo 10 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

TUNCELİ'de durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, 1 kilo 10 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan veya kullananların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında, durdurulan bir otomobilde narkotik köpeğinin tepki vermesiyle yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 1 kilo 10 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

Görüntü Dökümü

-------

Köpeğin aracı araması

Aracın kapısına tepki vermesi Ele geçirilen esrar Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)

OTOMOBİLDE ESRARA 3 GÖZALTI

OTOMOBİLDE ESRARA 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik, Esrar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title