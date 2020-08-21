Son dakika haber... Otomobilde 674 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 tutuklama Son dakika haberleri: BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği 'Bath' ile yapılan aramada 674 uyuşturucu hap ele geçirildi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği 'Bath' ile yapılan aramada 674 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Amirliği ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu hap getirileceği ihbarı üzerine, Çanakkale-Balıkesir il sınırında kontrol noktasında operasyon düzenledi. Savcılıktan alınan karar ile araç ve şahısların üzerinde arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Bath' ile yapılan aramada otomobilin motor kısmına gizlenmiş kumaş torba içerisinde 674 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan T.Ö (39), İ.Ş (34), İ.S.(28) ve N.A (33) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardınan adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Balıkesir

Kaynak: DHA