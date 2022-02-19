Son dakika haber | OTOMOBİL TÜNEL GİRİŞİNE ÇARPTI, ANNE VE OĞLU ÖLDÜ; 2 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | OTOMOBİL TÜNEL GİRİŞİNE ÇARPTI, ANNE VE OĞLU ÖLDÜ; 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gelişmesine göre AMASYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tünel girişine çarptığı kazada, Saliha Tok Başar (38) ile Eymen Melih Başar (11) hayatını kaybetti, sürücü Uğur Başar (34) oğlu Uras Başar (1) yaralandı.

AMASYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tünel girişine çarptığı kazada, Saliha Tok Başar (38) ile Eymen Melih Başar (11) hayatını kaybetti, sürücü Uğur Başar (34) oğlu Uras Başar (1) yaralandı. Kaza anı tünelin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA) -

Son dakika haber | OTOMOBİL TÜNEL GİRİŞİNE ÇARPTI, ANNE VE OĞLU ÖLDÜ; 2 YARALI

Son dakika haber | OTOMOBİL TÜNEL GİRİŞİNE ÇARPTI, ANNE VE OĞLU ÖLDÜ; 2 YARALI

Son dakika haber | OTOMOBİL TÜNEL GİRİŞİNE ÇARPTI, ANNE VE OĞLU ÖLDÜ; 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title