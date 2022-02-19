Son dakika haber | OTOMOBİL TÜNEL GİRİŞİNE ÇARPTI, ANNE VE OĞLU ÖLDÜ; 2 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre AMASYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tünel girişine çarptığı kazada, Saliha Tok Başar (38) ile Eymen Melih Başar (11) hayatını kaybetti, sürücü Uğur Başar (34) oğlu Uras Başar (1) yaralandı.
AMASYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tünel girişine çarptığı kazada, Saliha Tok Başar (38) ile Eymen Melih Başar (11) hayatını kaybetti, sürücü Uğur Başar (34) oğlu Uras Başar (1) yaralandı. Kaza anı tünelin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA) -