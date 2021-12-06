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Son dakika haber! Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 Ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 Ölü

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza Korkuteli- Antalya karayolu Bayatbademler Mahallesi Cehennem Deresi mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre

K.K. (31) yönetimindeki 07 APY 665 otomobil, O.A (46) yönetimindeki 07 ELH 76 plakalı seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada 07 APY 665 otomobil içinde bulunan Y.C. (34) olay yerinde yaşamını yitirirken sürücü K.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan K.K. hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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