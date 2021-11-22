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Son dakika haber... Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Uşak'ta bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

UŞAK (İHA) - Uşak'ta bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaza, Gediz-Uşak karayolu Beylerhan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 43 LF 804 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Z.A. (44), tali yoldan çıkış yapan İ.G. (37) idaresindeki 26 RE 611 plakalı mermer yüklü tıra arkadan çarptı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Alpay Atar (49) itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Atar, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü sırada müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti.

Kazayı hafif yaralanarak atlatan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken Atar'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - UŞAK

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