Son dakika haber | Otomobil şarampole devrildi; 8 aylık bebek öldü, 5 kişi yaralandı
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Son dakika haber | Otomobil şarampole devrildi; 8 aylık bebek öldü, 5 kişi yaralandı

Son dakika haber | Otomobil şarampole devrildi; 8 aylık bebek öldü, 5 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 8 aylık Aleyna Toprak hayatını kaybetti, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 8 aylık Aleyna Toprak hayatını kaybetti, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siverek- Diyarbakır yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden Nurettin Toprak yönetimindeki 07 AHZ 749 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, Nurettin Toprak ile yanındaki Amine, Abdülaziz, Aleyna, Ayşe ve Arya Line Toprak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 8 ayık bebek Aleyna Toprak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Son dakika haber | Otomobil şarampole devrildi; 8 aylık bebek öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haber | Otomobil şarampole devrildi; 8 aylık bebek öldü, 5 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin

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