Son dakika haber... Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 2 ölü - Haberler
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Son dakika haber... Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 2 ölü

Son dakika haber... Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 2 ölü
Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... SAMSUN'da arkadan başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıktığı öne sürülen otomobil, refüjdeki ağaca çarptı.

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da arkadan başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıktığı öne sürülen otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü Mahmut Akbulut (30) ile Eda Nur Akbulut (25) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Canik ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ünye'den Samsun yönüne giden Mahmut Akbulut yönetimindeki 34 TJ 1421 plakalı otomobil, iddiaya göre arkadan başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü Akbulut ile yanındaki Eda Nur Akbulut hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince çıkarılan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Mahmut ve Eda Nur Akbulut'un cansız bedenleri otopsi için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Polis, otomobile çarpıp kaçtığı öne sürülen araç ve sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.


Son dakika haber... Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 2 ölü

Son dakika haber... Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 2 ölü

Son dakika haber... Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 2 ölü

Son dakika haber... Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 2 ölü

Son dakika haber... Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 2 ölü

Son dakika haber... Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 2 ölü

Son dakika haber... Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 2 ölü

Son dakika haber... Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 2 ölü

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Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Son Dakika Haberleri

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