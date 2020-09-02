Son dakika haber! Otomobil kaputunda uyuşturucu ele geçirildi Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman'da polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu otomobilin kaput kısmında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman'da polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu otomobilin kaput kısmında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları uygulama noktasına gelen bir otomobilin içerisindeki şahıslardan şüphelendi. Yapılan aramada otomobildeki T.A. isimli şahsın üzerinde 1 gram metamfetamin, C.K.'nın üzerinde ise 1,37 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Bunun üzerine polis ekiplerinin narkotik köpeği ile araçta yaptığı aramada kaput kısmı altına gizlenmiş 24,63 gram metamfetamin maddesi bulundu. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şahıslar gözaltına alındı.

Polis ekiplerince yapılan aynı uygulamada durdurulan 34 plakalı otomobilde de 95 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, araçta bulunan H.İ.E. isimli şahıs üzerinde ise bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. H.İ.E. gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA