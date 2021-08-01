Son dakika haber... Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin, önünde seyreden kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatın kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin, önünde seyreden kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatın kaybetti.

Kaza, Muğla – Fethiye karayolu Göcek Mahallesi tünel yakınında meydana geldi. Dalaman'dan Fethiye istikametine gitmekte olan Emincan Karaduman yönetimindeki 48 EK 586 plakalı otomobil, aynı yöne gitmekte olan Ercan Dağdelen idaresindeki 42 Y 5829 plakalı kamyonuna arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Karaduman olay yerinde hayatını kaybetti. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye Grup amirliği itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen hayata döndürülemedi. Kazada hayatını kaybeden Karaduman'ın cenazesi ise olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı