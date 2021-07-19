Son dakika haberi: BOLU-OTOMOBİL, İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: BOLU-OTOMOBİL, İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Son dakika haberi: BOLU-OTOMOBİL, İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre BOLU'da, iş makinesine arkadan çarpan otomobilde bulunan İsmet Mühürcüoğlu (93) hayatını kaybederken, Birsen Mühürcüoğlu yaralandı.

BOLU'da, iş makinesine arkadan çarpan otomobilde bulunan İsmet Mühürcüoğlu (93) hayatını kaybederken, Birsen Mühürcüoğlu yaralandı. 

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bolu Mudurnu karayolunun Doğancı Köyü mevkisinde meydana geldi. Bolu istikametine giden İlhan Mühürcüoğlu yönetimindeki 14 AR 327 plakalı otomobil İdris Bayram idaresindeki iş makinesine arkadan çarptı. Kaza sonrası ön kısmı hurdaya dönen otomobilde bulunan İsmet Mühürcüoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, Birsen Mühürcüoğlu ise yaralandı. İş makinesi ve otomobil sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralanan Birsen Mühürcüoğlu 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonrasında olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. İş makinesi sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 

Son dakika haberi: BOLU-OTOMOBİL, İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika haberi: BOLU-OTOMOBİL, İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika haberi: BOLU-OTOMOBİL, İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika haberi: BOLU-OTOMOBİL, İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika haberi: BOLU-OTOMOBİL, İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

Koyunlarını yolun karşısına geçirirken, araç çarpmasıyla öldü
Koyunlarını yolun karşısına geçirirken, araç çarpmasıyla öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Demet Akalın Kadir Doğulu Kaan Yıldırım Serra Arıtürk
Spor Balotelli Fatih Terim Şenol Güneş Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: BOLU-OTOMOBİL, İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 00:25:50. #1.16#

title