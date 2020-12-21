Son dakika haber: Otomobil ile taksinin kazası kamerada
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Son dakika haber: Otomobil ile taksinin kazası kamerada

21.12.2020 14:20 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:25
Son dakika haber: Otomobil ile taksinin kazası kamerada

Son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile taksi çarpıştı, iki sürücü de yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile taksi çarpıştı, iki sürücü de yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi, Organize Sanayi bölgesi, Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Gençler Sokak üzerinde seyir halinde olan Murat Bakır(35) yönetimindeki 16 AIM 946 plakalı otomobil, Mikail Sokak'tan çıkan Salih Imga(40) yönetimindeki 16 T 5589 plakalı taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Son dakika haber: Otomobil ile taksinin kazası kamerada
Son dakika haber: Otomobil ile taksinin kazası kamerada
Son dakika haber: Otomobil ile taksinin kazası kamerada
Son dakika haber: Otomobil ile taksinin kazası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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