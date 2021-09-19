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Son dakika haber | Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA / Emre Evren - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki 02 ABL 626 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde karşı yönden gelen Ş.D. yönetimindeki 27 ZB 532 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü M.A. ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Emre Evren - Son Dakika Haberleri
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