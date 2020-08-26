Son dakika haber... Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı
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Son dakika haber... Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika haberi... Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

26.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 26.08.2020 18:41

Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Ömer Özil idaresindeki 60 EJ 199 plakalı otomobil, Niksar-Erbaa D-100 kara yolu Kümbetli kavşağında, İlker Gerçek yönetimindeki 60 NV 676 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Nursel Özil, Humeyra Bulca ve 4 yaşındaki Sare Özil yaralandı. Otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Son dakika haber... Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: AA

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