Son dakika haber... Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı
Son dakika haberi... Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
26.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 26.08.2020 18:41
Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Ömer Özil idaresindeki 60 EJ 199 plakalı otomobil, Niksar-Erbaa D-100 kara yolu Kümbetli kavşağında, İlker Gerçek yönetimindeki 60 NV 676 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Nursel Özil, Humeyra Bulca ve 4 yaşındaki Sare Özil yaralandı. Otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA