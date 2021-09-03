Son dakika haber... Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber... Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Düziçi ilçesi D400 otobanı Kanlıgeçit mevkiinde meydana geldi. Bünyamin Karabulut idaresindeki 31 KCF 91 plakalı otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Ramazan Gürsoy yönetimindeki 07 AFR 617 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlarda bulunan yaralılar araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Bünyamin Karabulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Ramazan Gürsoy ve aynı araçta bulunan Meryem Gürsoy ise Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle kapanan D400 karayolu araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haber... Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber... Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber... Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber... Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran

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