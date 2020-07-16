Son dakika haber... Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı Son dakika haberleri: KAYSERİ'de, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Şehit Mehmet Erciyes Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Süngü yönetimindeki 38 ADV 253 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 BJD 572 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Barış Yıldırım, Gökhan Yıldırım, Mehmet Kaya ve Kemal Fidan ile sürücü Mustafa Süngü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA