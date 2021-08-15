Son dakika haber! Otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Son dakika haber! Otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kumluca Antalya Karayolu Beşikçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 07 FJH 19 plakalı motosikletiyle ilerleyen Hüseyin Avcı (31), Beşikci kavşağı yakınlarında iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı yöne geçen Avcı, plakası alınamayan İ.E.A, (31) idaresindeki otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Avcı'nın cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri | Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri | Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Sel mağduru vatandaşlar yıkımın büyük olmasının nedenini anlattı: Tomruklar füze gibi evleri deldi
Sel mağduru vatandaşlar yıkımın büyük olmasının nedenini anlattı: Tomruklar füze gibi evleri deldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahmut Özer Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Seren Serengil Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 22:30:36. #1.16#

title