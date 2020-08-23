Son dakika haber | Otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika habere göre Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
23.08.2020 21:52 | Son Güncelleme: 23.08.2020 22:38
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mustafa Temür idaresindeki 27 LN 925 plakalı otomobil merkeze bağlı Karaçayır köyü yakınlarında devrildi.
Araçta bulunan Burak Dülek, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile Uğur Dülek, Gazi Çoşkun Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı
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Kaynak: AA