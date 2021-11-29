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Otomobil bomba gibi patladı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde park halindeki otomobilde gaz sıkışması sonucu yaşandığı iddia edilen patlamada 3 kişi yaralandı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde park halindeki otomobilde gaz sıkışması sonucu yaşandığı iddia edilen patlamada 3 kişi yaralandı.

Çevrede büyük paniğe yol açan olay, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, içinde 3 kişinin bulunduğu park halindeki 46 AEJ 201 plakalı otomobilde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle aracın tüm camları patlarken, tavanı ve kapılarında da büyük hasar oluştu. Metrelerce uzağa fırlayan cam parçaları, diğer araçların üzerine yağdı. Patlamada yaralanan araçtaki 3 kişi, 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlama ile büyük panik yaşayan vatandaşlar ise evlerinden dışarı çıktı. Olay yeri inceleme ekipleri, araçta ve çevrede geniş çaplı araştırma yaptı. Patlayan otomobil, polisin çalışmasının ardından olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Patlamanın çakmak gazından kaynaklandığı değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Otomobil bomba gibi patladı: 3 yaralı

Otomobil bomba gibi patladı: 3 yaralı

Otomobil bomba gibi patladı: 3 yaralı

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