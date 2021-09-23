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Son dakika haber... Otomobil bariyere saplandı, sürücü ve kızı ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Otomobil bariyere saplandı, sürücü ve kızı ölümden döndü

Son dakika haberleri... Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağışla meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağışla meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı. Bariyerin önden girip yanından çıktığı araçtaki sürücü ile kızı yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Osmaniye mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan sürücü Ali hakan İnhan(54) yönetimindeki 34 VR 6729 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan araç yolun ortasındaki bariyere çarptı. Yerinden çıkan çelik bariyer aracın önünden girip yanından çıktı. Kaza sonucu bariyerin isabet etmeyerek ölümden döndüğü sürücü ve yanındaki kızı İrem İnhan (24) yaralandı.

Kaza yerine 112, Polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Son dakika haber... Otomobil bariyere saplandı, sürücü ve kızı ölümden döndü

Son dakika haber... Otomobil bariyere saplandı, sürücü ve kızı ölümden döndü

Son dakika haber... Otomobil bariyere saplandı, sürücü ve kızı ölümden döndü

Son dakika haber... Otomobil bariyere saplandı, sürücü ve kızı ölümden döndü

Son dakika haber... Otomobil bariyere saplandı, sürücü ve kızı ölümden döndü

Son dakika haber... Otomobil bariyere saplandı, sürücü ve kızı ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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