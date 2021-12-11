Son dakika haber | Otomobil askeri araca arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

MARDİN (İHA) - - Mardin'de otomobilin askeri araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe-Derik karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 SR 2853 plakalı Volkswagen markalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önde seyir halinde olan askeri araca çarptı. Çarpışmanın sonucunda otomobilin içinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Kübra Nur Atik/İHA)