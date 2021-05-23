Otomobil arıza yapınca polislerden kaçamadılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil arıza yapınca polislerden kaçamadılar

Otomobil arıza yapınca polislerden kaçamadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yaptığı uygulamadan kaçmak isteyen şahıslar, araçları arıza yapınca yakalandı.

Adıyaman'da, polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yaptığı uygulamadan kaçmak isteyen şahıslar, araçları arıza yapınca yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 02 ABM 485 plakalı Wolksvagen marka otomobille Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağı yakınlarında ilerleyen K.E., isimli genç, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla uygulama yapan polis ekiplerini görünce panikleyerek uygulama yakınında bulunan bir ara sokaktan kaçmak istedi. K.E'nin kullandığı otomobilin arka dingilinin kırılmasıyla araç olduğu yerde durdu. Otomobilde bulunan kişiler ile otomobil sürücüsü K.E., aracı bırakarak kaçmak istedi. Polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan K.E., Y.Ö., Y.P., ve Ş.P., ekip aracına alındı. Arıza yapan otomobilde ise yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri, uygulamadan kaçan şahıslar hakkında idari para cezası uygularken tabancaya ise el koydu. Arıza yapan araç ise yapılan incelemelerin ardından çekiciyle otoparka çekildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(Cihan Kizir/ İHA)

Otomobil arıza yapınca polislerden kaçamadılar
Otomobil arıza yapınca polislerden kaçamadılar
Otomobil arıza yapınca polislerden kaçamadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dükkan basan grup ortalığı birbirine kattı! Meydan savaşı anbean kamerada
Dükkan basan grup ortalığı birbirine kattı! Meydan savaşı anbean kamerada
Son dakika haberi | 'Düşmanımla nasıl fotoğraf çektirirsin' kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | "Düşmanımla nasıl fotoğraf çektirirsin" kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı
Henüz 20 yaşındaydı! Askere gidecek genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü
Henüz 20 yaşındaydı! Askere gidecek genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Cahit Özkan Sedat Peker Mustafa Sarıgül
Magazin Burak Sergen Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil arıza yapınca polislerden kaçamadılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 20:51:42. #1.13#

title