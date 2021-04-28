30 metre uçan araçta bulunan yolcu hayatını kaybetti
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30 metre uçan araçta bulunan yolcu hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | 3. Sayfa

30 metre uçan araçta bulunan yolcu hayatını kaybetti Akçakoca'da meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metre uçarak apartman boşluğuna düştüğü kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Havva Uzunay yapılan tüm müdahalelere rağmen...

30 metre uçan araçta bulunan yolcu hayatını kaybetti

DÜZCE - Akçakoca'da meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metre uçarak apartman boşluğuna düştüğü kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Havva Uzunay yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza dün öğle saatlerinde, Akçakoca Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Uzunay idaresindeki 34 VL 551 plakalı hafif ticari araç rampa aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yeşil alana girerek yol kenarında bulunan apartmanın istinat duvarından aşağı uçtu. Apartmana çarparak dik duran aracın sürücüsü Selçuk Uzunay ile eşi Havva Uzunay yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan çifti hastaneye kaldırdı. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan 72 yaşındaki Havva Uzunay, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.

30 metre uçan araçta bulunan yolcu hayatını kaybetti
30 metre uçan araçta bulunan yolcu hayatını kaybetti
30 metre uçan araçta bulunan yolcu hayatını kaybetti
30 metre uçan araçta bulunan yolcu hayatını kaybetti
30 metre uçan araçta bulunan yolcu hayatını kaybetti
30 metre uçan araçta bulunan yolcu hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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