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Otogarda çay kutusundan uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otogarda çay kutusundan uyuşturucu çıktıİSTANBUL Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki bir restoran içerisinde oturan yolcunun valizinden çay kutularına gizlenmiş kokain çıktı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Otogarda çay kutusundan uyuşturucu çıktı

İSTANBUL Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki bir restoran içerisinde oturan yolcunun valizinden çay kutularına gizlenmiş kokain çıktı. Şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki devriye görevine aralıksız devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde şehirlerarası yolcu taşınan otobüs terminalindeki bir restoranda C.E.K. adlı bir kişinin tedirgin davranışlar sergilediğini fark etti. Şüpheli yolcu ve valizinde yapılan aramalarda, valiz tabanındaki çay kutularına gizlenmiş 1 kilo 123 gram taş kokain tespit etti. Uyuşturucuya el konulurken, valizin sahibi C.E.K. gözaltına alındı. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 700 lira paraya da el konuldu. Yakalanan C.E.K., ifadesi alınmak üzere Otogar Polis Merkez Amirliğine götürüldü.

Zanlı bu sabah adli makamlara sevk edildi.

Otogarda çay kutusundan uyuşturucu çıktı

Otogarda çay kutusundan uyuşturucu çıktı

Otogarda çay kutusundan uyuşturucu çıktı

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İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Son Dakika Haberleri

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